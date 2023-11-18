Треть обращений татарстанцев по программе «Наш двор» касались качества дорожных работ

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30% от общего количества обращений татарстанцев по программе «Наш двор» были направлены на качество дорожных работ. Об этом руководитель Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина доложила на совещании в Доме Правительства РТ.

Среди частых вопросов – нарушение графиков по параллельно проводимым работам, плохое качество дорожного покрытия, несоблюдение уклона при планировке, из-за чего вода скапливается на территории двора и мешает доступу жителей.

«Большой объем обращений связан с организацией работ на местах, – продолжила Зиннатуллина. – В эту категорию входят замечания по обеспечению безопасного прохода к входным группам во время проведения работ, строительный мусор, начало шумных работ в ранние часы и затягивание работ».

По ее словам, все выявленные замечания уже устранены.

Еще 6% от общего количества обращений касается наружного освещения. Чаще всего татарстанцы недовольны тем, что установленного на детских площадках и тротуарах освещения недостаточно. «Здесь важно также включаться управляющим организациям для замены или установки светильников непосредственно на сам фасад у входных групп», – отметила докладчик.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.