Треть нелегальных снежных свалок экологи Татарстана раскрыли благодаря фотоловушкам

Более 30% нелегальных снежных свалок экологам Татарстана помогают раскрыть фотоловушки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минэкологии РТ.

«При борьбе с нарушителями мы используем фотоловушки. К примеру, поступило обращение. Мы выезжаем на место и видим, что свалка снега есть, а нарушителя нет. Мы ставим фотоловушку с датчиком движения. Когда на место подъезжает машина, чтобы выгрузить снег, всё это фиксирует фотоловушка. В режиме реального времени инспектору министерства приходит фотография с места происшествия. Мы оперативно реагируем. Если удалось обнаружить госномер машины, то разыскиваем нарушителя, принимаем административные меры», — пояснили в Минэкологии РТ.

Для фото- и видеофиксации нарушений природоохранного законодательства экологи используют не только фотоловушки, но и квадрокоптеры. Такое оборудование эффективно при обследовании труднодоступных мест.

Для борьбы с нарушителями в министерстве работает республиканская общественная экологическая приемная, предусматривающая разные каналы обмена информацией. Каждый житель республики может воспользоваться любым из 11 удобных для себя видов связи. Это телефон горячей линии 8 (843) 267-68-67, электронная почта eco.signal@tatar.ru, системы «Народный контроль» и «Народный инспектор». Для школьников разработано мобильное приложение «Школьный эко-патруль».

Кроме того, в природоохранном ведомстве работают дополнительные каналы связи WhatsApp и Telegram — номер 8-987-216-97-79. Также неравнодушные люди могут прийти на личный прием или обратиться в электронную приемную министерства.