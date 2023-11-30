Треть компаний в РФ подняли цены на товары из-за роста расходов на зарплаты сотрудников

Более половины (55%) малых и средних предпринимателей заявили о росте цен на продаваемые товары и услуги за последние три месяца. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследования ПСБ и «Опоры России». Интересно, что подняли цены из-за роста расходов на повышение зарплат сотрудников в связи с дефицитом кадров. Именно такую причину назвали 27% участников исследования.

Как сказал член президиума «Опоры России» Сергей Миронов, на ситуацию влияет увеличение производства и отъезд из России некоторых мигрантов. Как следствие, у предприятий дефицит кадров порой достигает 30%.

Он также подчеркнул, что бизнес не может работать себе в убыток, поэтому увеличение зарплат сотрудникам неминуемо приводит к росту цен на товары или услуги. При этом способность платить у граждан так быстро не растет.

Управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова добавила, что каждый потребитель хочет справедливого соотношения цены и качества, однако бизнесу из-за роста затрат очень тяжело становится соблюдать такой баланс.