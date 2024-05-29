Треть казанцев готовы оплатить первоначальный взнос по ипотеке для своих детей

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Около 33% жителей Казани обеспечили своих детей жильем, а 45% горожан планируют помочь младшему поколению с недвижимостью. При этом 19% респондентов считают, что дети сами должны заработать на квартиру. Таковы результаты опроса, проведенного ПИК и «Росгосстрахом».

Интересно, что казанцы видят разные способы помочь своим детям в покупке квартиры. Так, 34% опрошенных готовы вложить средства в первоначальный взнос и еще столько же (34%) – оплатить до 50% стоимости жилья.

Что касается сумм, то 39% респондентов готовы вложить в квартиру от 1 до 3 млн рублей, 13% закладывают в такой бюджет до 500 тыс. рублей, а еще 12% – от 5 до 10 млн рублей.

Также казанцев спросили: какой возраст для покупки первого жилья является самым удачным? Результаты ответов следующие: 39% горожан назвали период с 21 до 25 лет, 15% - сразу после достижения 18 лет и только 9% считают, что стоит подождать до 30 лет.

Хорошей квартирой «для старта» 31% казанцев считают квартиру-студию. Такой же процент жителей (31%) выступил за двухкомнатную квартиру.