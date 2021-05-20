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Ру Тат
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20 мая 2021  21:17
Сергей Гаврилов

Треть игроков казанского «Динамо-Ак Барса» попала в сборную Россию по хоккею на траве

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Девять игроков команды по хоккею на траве «Динамо-Ак Барс» получили приглашение в сборную России, сообщает пресс-служба клуба. 

До 24 мая национальная команда проведет тренировочный сбор в городе Алексин Тульской области, после чего отправится на чемпионат Европы. Соревнование пройдет 4-13 июня в столице Нидерландов  – Амстердаме. Мужская сборная России сыграет на чемпионате Европы в группе «А» вместе с командами Бельгии, Англии и Испании.

Казань в сборной России представляют вратари Марат Гафаров и Иван Ожерельев, защитники Денис Щипачев и Семен Матковский, полузащитники Николай Янкун и Денис Стариенко, а также нападающие Павел Голубев, Алексей Соболевский и Линар Фаттахов. 

Всего в составе  казанской команды значатся 24 игрока, включая легионера из Пакистана. При этом более трети из них поедут в сборную страны.
 

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