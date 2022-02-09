Треть экономических преступлений, совершенных за прошлый год в РТ - должностные

В 2021 году в Татарстане полицейские выявили 2905 преступлений в экономической сфере. Треть из них – должностные преступления. Об этом на итоговой коллегии заявил глава МВД по РТ Артем Хохорин.

Еще порядка 20% от общего числа правонарушений были фальшивомонетчество, чуть больше 26% – преступления против государственной власти.

«В суд было направлено уголовное дело в отношении членов преступного сообщества, сбывавших через интернет-сайт "HYDRA" поддельные денежные знаки номиналом 2 тысячи рублей. Утверждено обвинительное заключение в отношении членов преступного сообщества, которые поставляли контрафактные картриджи в государственные учреждения республики и Москвы», – отметил министр.