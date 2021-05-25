Треть ДТП с детьми происходит летом: ГИБДД рассказала, как уберечь ребенка от аварии

Как обезопасить своего ребенка от травм на улице и около дороги, рассказал начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Татарстана Рамиль Ахтамзянов.

– Сколько аварий с участием детей-пешеходов произошло с начала этого года?

– За четыре месяца 2021 года в республике произошло 124 ДТП с участием детей, шестеро из них погибли и еще 128 детей получили различные травмы. Почти в половине этих ДТП пострадали дети-пешеходы – 62 ребенка получили ранения.

Если сравнивать с аналогичными показателями прошлого года, то количество аварий и пострадавших увеличилось вдвое.

– В какое время чаще всего происходит ДТП?

– Наиболее травмоопасный день недели с точки зрения количества аварий – понедельник. В этот день недели произошло 14 ДТП. Чаще всего аварии происходят либо с двух до трех часов дня, либо с пяти до шести часов вечера.

Большему числу пострадавших в ДТП маленьких татарстанцев от 10 до 11 лет.

– Сколько ДТП произошло из-за неосторожности самих детей? Какие правила они чаще всего нарушают?

– По собственной неосторожности в ДТП пострадали 18 детей-пешеходов. Опять-таки, если сравнивать с такой же статистикой за прошлый год, то количество ДТП и пострадавших в них увеличилось почти в два раза.

В основном наезды случаются из-за того, что ребенок переходит дорогу в неположенном месте, либо вне пешеходного перехода, но рядом с ним. Пять ДТП произошло, когда дети неожиданно выскакивали на дорогу, к примеру, из-за стоящих машин, еще два ДТП произошли, когда дети переходили дорогу на красный.

– Сколько ДТП с детьми произошло на пешеходных переходах?

– На пешеходных переходах зарегистрировано 31 ДТП, в которых пострадали 32 ребенка. На нерегулируемых зебрах зарегистрировано 17 наездов, а на переходах со светофором – 14.

– Какова статистика ДТП с детьми-велосипедистами в этом году?

– За четыре месяца в республике произошло 7 аварий с участием детей-велосипедистов, семеро юных водителей двухколесного транспорта получили травмы.

В аналогичный период прошлого года не было ни одного ДТП с участием велосипедистов, потому что это было время карантина, и все оставались дома. Однако по сравнению с показателями за 2019 год число аварий с детьми-велосипедистами тем не менее увеличилось.

Хочу отметить, что в целом количество ДТП с детьми и по сравнению с прошлым, и по сравнению с 2019 годым заметно увеличилось.

– Что, по-вашему, необходимо сделать, чтобы изменить эту тенденцию, и что, в частности, делает ГИБДД для профилактики детского травматизма?

– Рост подобных происшествий свидетельствует о необходимости усиления разъяснительной работы с детьми, как полиции, так и образовательных организаций. Большая часть аварий совершается с участием детей-пешеходов от 7 до 14 лет.

Например, в апреле в Набережных Челнах автомобиль сбил семилетнюю девочку, первоклассницу, которая переезжала дорогу на самокате не по зебре. В результате ДТП ребенок получил травму.

С целью профилактики нарушений ПДД несовершеннолетними, сотрудники ГИБДД проводят целенаправленную работу по их предупреждению.

В прошлом году автоинспекторы пресекли полторы тысячи нарушений ПДД детьми. За три месяца этого года автоинспекторы побеседовали с 463 юными нарушителями ПДД. По каждому отдельному случаю информация была отправлена в подразделение по делам несовершеннолетних, а также в школу, куда потом приглашали ребенка-нарушителя с родителями для профилактической работы.

– Известно, что за нарушение ПДД ребенком, к ответственности могут привлечь его родителей. Насколько это эффективная мера и сколько взрослых было оштрафовано за нарушения детей?

– Именно родители находятся в центре воспитательного процесса. Во многом именно в семье формируются стереотипы поведения. Привлекая к ответственности родителей за нарушения ПДД, допускаемые их детьми, мы непосредственно влияем на поведение этих категорий участников дорожного движения.

За четыре месяца этого года после нарушений детей-пешеходов было выписано 36 штрафов родителям по административной статье «Неисполнение родительских обязанностей». Напомню, что в данном случае штраф составляет до 500 рублей.

– Вот-вот у многих школьников наступят летние каникулы, и они больше времени начнут проводить на улице. Увеличивается ли обычно количество ДТП с детьми в это время года?

– Статистика показывает, что почти треть происшествий происходит именно во время летних каникул. Причем в этот период также возрастает количество ДТП с детьми-велосипедистами.

Так, в июне прошлого года в Нурлате автомобиль сбил на дороге 11-летнего велосипедиста, который перевозил шестилетнего пассажира не по правилам. В результате оба ребенка пострадали.

– Давайте напомним об эффективности световозвращающих элементов в темное время суток на дороге.

– По правилам, при переходе дороги в темное время суток пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. А вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь их при себе. Это могут быть брелоки, браслеты, наклейки, полоски, значки и тому подобное. За несоблюдение этого правила предусмотрен штраф в 500 рублей.

Важно знать, что при ближнем свете фар водитель увидит пешехода на расстоянии 50 метров, а использование световозвращающих элементов увеличивает это расстояние до 200 метров. При дальнем свете фар без световозвращателя пешеход будет виден водителю на расстоянии 100 метров, а с ним – на расстоянии 350 метров.

Использование этих предметов снижает риск наезда автомобиля на пешехода в шесть с половиной раз, поскольку у водителя появляется дополнительное время на принятие правильного решения.

Родителям следует купить ребенку световозвращающие элементы, рассказать об их пользе и контролировать, чтобы этот полезный аксессуар всегда был у него с собой. Световозвращающие элементы необходимо использовать и самим взрослым, чтобы на своем личном примере показывать детям, что это не только безопасно, но красиво и модно.

– Что необходимо сделать родителям, чтобы максимально обезопасить своего ребенка от травм и ДТП?

– Необходимо постоянно повторять с ребёнком маршрут из дома до школы и обратно. Пройдите этот путь вместе несколько раз, объясните ему, как правильно и безопасно перейти через дорогу, как вести себя во дворе, обратите его внимание на опасные участки дороги.

Напомню, что переходить дорогу можно только в установленных местах на зеленый свет, убедившись, что все машины остановились и пропускают вас. Кроме этого, при переходе дороги никогда нельзя отвлекаться на мобильный телефон и разговоры.

Контролируйте, чтобы на одежде вашего ребенка всегда были световозвращающие элементы.

Перевозите детей до 12 лет только в детских удерживающих устройствах. Не забывайте, что пристегиваться должны все, кто находится в салоне авто. Показывайте ребенку своим примером, как безопасно вести себя на дороге.