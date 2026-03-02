Треть детей Челнов растет в условиях постоянных семейных конфликтов

Презентация: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Треть детей Набережных Челнов растет в условиях постоянных ссор в семье. Такие данные сегодня озвучил заместитель руководителя Исполнительного комитета города Винер Харисов в докладе об итогах работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за 2025 год.

По его словам, многие подростки впервые пробуют алкоголь дома при родителях, увеличивается число детей, проводящих ночи за компьютером.

Для профилактики деструктивного поведения и помощи подросткам в адаптации к социуму в Челнах реализуется комплекс мероприятий. С 227 подростками работают общественные воспитатели – педагоги, полицейские, спортсмены и депутаты, которые оказывают помощь делом и советом. Психологическая поддержка оказывается специалистами школ и центра «Диалог»: только за прошлый год проведено более 2,4 тысячи консультаций по вопросам учебы, конфликтов и кризисных ситуаций.

Активность молодежи поощряется через секции, движение «Первые», «Юнармию», а также специальные проекты «Камские виражи» и «Рубикон». В таких программах заняты 74% ребят из «группы риска».

Мэр города Наиль Магдеев подчеркнул, что основная ответственность за воспитание детей лежит на семье. «Школа обучает и воспитывает, а семья – воспитывает и обучает. Все-таки на первом месте в воспитании все идет из семьи. У нас некоторые думают, что школа должна вести эту работу. Когда ребенок идет в школу, у него уже определенное мировоззрение сформировано», – отметил он.