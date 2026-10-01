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Происшествия 1 октября 2026 16:48

Треш-блогершу, снимавшую аморальные видео с жителями Казани, отправили в колонию

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Треш-блогершу, снимавшую аморальные видео с жителями Казани, отправили в колонию
Фото: канал МАКС Екатерины Мизулиной

Треш-блогершу Алену Плотникову, пристававшую к жителям Казани для съемки аморальных видео, отправили в колонию. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В апреле 2025 года женщина ходила по одному из ТЦ в Чебоксарах в прозрачной одежде и снимала контент для соцсетей, обнимая и целуя маленьких мальчиков. Тогда жители города начали писать жалобы на блогершу, к которым присоединились и казанцы.

«Как оказалось, и в Татарстане, и в Чувашии женщина терроризировала посетителей ТЦ и приставала к ним с телефоном ради съемки аморального контента для соцсетей», – рассказывает Екатерина Мизулина.

После этого было возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении детей. Суд признал блогершу виновной и назначил ей 5 лет колонии.

#Екатерина Мизулина #блогеры
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