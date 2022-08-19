Подложили свинью инсульту: в Татарстане ставят на поток операции на мозге через прокол

В Татарстане начнут спасать пациентов с ишемическим инсультом по-новому. Почему на операционном столе рентгенхирургов оказалась свинья, как новый способ лечения убережет от инвалидности, почему используют российские расходники и о чем договорились неврологи и хирурги РТ – в репортаже «Татар-информа» из операционной РКБ.

Андрей Терегулов: «Пока в России технологию тромбоэкстракций для лечения ишемических инсультов активно не применяют. В этом году было принято решение о резком увеличении таких операций» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Инсульт будут лечить по-новому

Врачи Татарстана освоили новый способ лечения острого ишемического инсульта. Это тяжелое заболевание, когда нарушается кровоснабжение мозга из-за закупорки сосуда. Пока в России технологию тромбоэкстракций для лечения ишемических инсультов активно не применяют. Преуспели лишь в Москве и Санкт-Петербурге. В Татарстане врачи работают с ней с 2012 года, но операций проводится совсем немного.

«В этом году было принято решение о резком увеличении таких операций. Они позволят избавить от тяжелых последствий инвалидности после острого ишемического инсульта», – объяснил «Татар-информу» главный специалист по рентгенэндоваскулярным вмешательствам Минздрава РТ, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения №1 РКБ Андрей Терегулов.

Если говорить просто – этот современный способ без «открытых» операций вытаскивать тромбы, которые закупорили сосуд головного мозга. То есть убрать тромб с помощью небольшого прокола в бедренной артерии, рентгена и тромбоэкстракторов.

«В этом случае нет прямой зависимости финансирования и количества операций. Это система, которая создается на протяжении нескольких лет. Мы пришли к тому, что практически все готово к массовому внедрению данных технологий. Теперь мы готовим докторов, которые будут непосредственно проводить операции», – добавил главный рентгенэндоваскулярный хирург республики.

По мнению Терегулова, наши расходники даже лучше зарубежных, ведь это бесперебойные поставки и отсутствие зависимости от настроений Запада Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Расходники для операций – полностью российского производства

Существуют разные виды инструментов для извлечения тромбов из церебральных артерий. Татарстан решил использовать российские технологии. По мнению Терегулова, наши расходники даже лучше зарубежных, ведь это бесперебойные поставки и отсутствие зависимости от настроений Запада.

«Из современных российских разработок, которые соответствуют нашим требованиям, тоже хочется выбрать лучшее. Здесь пример одного из лучших тромбоэкстракторов, которые разработали в «Наукограде» в Новосибирске. Он полностью делается российскими предприятиями из российских материалов», – рассказал агентству врач.

Настоящие операции провели под руководством врача-нейрохирурга Александра Савелло Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вместо человеческого мозга – нога свиньи

Такие операции будут проводить в семи центрах чрескожных коронарных вмешательств: РКБ, МКДЦ, БСМП Набережных Челнов, Нижнекамская ЦРМБ, медсанчасть «Татнефти» в Альметьевске, седьмая казанская больница и медсанчасть КФУ. В Республиканскую клиническую больницу приехали хирурги именно из этих учреждений на отработку новой техники.

Настоящие операции провели под руководством врача-нейрохирурга Александра Савелло – профессора кафедры Военно-медицинской академии имени Кирова Санкт-Петербурга.

Только на хирургическом столе вместо человека с ишемическим инсультом была свинья.

Профессор объяснил «Татар-информу», что перед операцией животное подготавливают, делают наркоз, из его крови готовят тромбы, чтобы искусственно создать ситуацию закупорки сосуда. А больше всего на церебральную артерию человека похожи артерии в передней лапке животного. Но прокол делают так же, как и человеку – через бедро, а после идут по сосудам к тромбозу, который видно на рентгене.

«Ситуация максимально приближена к человеческому организму, чтобы доктор максимально ощущал те же моменты, те же проблемы, с которыми он может столкнуться в операционной», – заметил врач РКБ.

Перед началом мастер-класса на свинье, Александр Савелло первым делом спрашивает, кто уже проводил тромбоэкстракции. Один из врачей говорит, что в его практике было две подобные операции. Гость из Санкт-Петербурга шутя отвечает, что сейчас будет третья.

Учебная операция начинается: один из медиков встает на место хирурга, другой – ассистирует. После они меняются местами и так несколько раз. Врачам предстоит нелегкий пусть – проникнуть в нужный сосуд, увидеть на рентген-изображении тромб, добраться до него проводником, протолкнуть его, если необходимо, в более широкое место, чтобы было удобно его достать, потом запустить тромбоэкстрактор и поймать тромб, как в ловушку, и аккуратно извлечь через артерии. Все проходит под пристальным внимание профессора, который помогает и направляет хирургов.

Первая отработка заняла более часа. Одному из оперирующих не удалось достать тромб с первого раза, лишь со второго. Именно поэтому манипуляции не проводят сразу на людях, ведь такая ошибка может стать фатальной. Все остальные доктора провели удаление с первой попытки.

Круглый стол с приглашенными специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга Фото: © Эвелины Кисилевой / «Татар-информ»

От теории к практике

До того, как на практике отработать новую технологию, под эгидой Республиканской клинической больницы организовали круглый стол с приглашенными специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга. Встреча гостей республики прошла с татарстанскими врачами и руководителями здравоохранения.

В обсуждении участвовали практикующие подобные операции хирурги, а также неврологи, которые назначают хирургическое вмешательство и врачи-рентгенологи – они проводят КТ и определяют, что в артерии есть тромб.

К примеру, в нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице уверены – главное, что в городе будут налаживать контакт между неврологами и рентгенхирургами, и начнут развивать работу по лечению ишемического инсульта. По словам заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения НЦРМБ Алексей Крохалева, мероприятие грандиозное и очень важное.

В обсуждении участвовали практикующие подобные операции хирурги, а также неврологи. По словам Алексей Крохалева, мероприятие грандиозное и очень важное Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы здесь собрались, чтобы организовать сотрудничество и взаимопонимание между рентгенхирургами и неврологами, и настроить его на всей территории Татарстана. Если неврологические службы плотно сотрудничают в БСМП в Челнах, в МКДЦ, то на территории Нижнекамского района его тоже следует организовать. Сейчас мы находимся на начальном этапе», – отметил врач.

На круглом столе собрали специалистов, чтобы по образу Москвы и Санкт-Петербурга перенять конкретику организации всех процессов и начать уже активно их использовать в РТ. Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев зафиксировал то, как республика будет работать с пациентами с ишемическим инсультом.

«Если в первые четыре с половиной часа, если мы успеем провести операцию и вытащить тромб, то есть вероятность, что мы полностью восстановим пациента», – заключил Андрей Терегулов. Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Правило «золотого часа»

Врачи напоминают, что многое зависит не только от врачей, но и от родных пациента. Врачи рекомендуют запомнить слово «УДАР». Это простая и удобная аббревиатура, которая поможет запомнить первые признаки инсульта. У – улыбка. Нужно попросить человека улыбнуться. Если уголки губ несемметричны, это может быть признаком инсульта. Д – движение. К примеру, при поднятии рук одна конечность слабее и пациент не может ее поднять. А – артикуляция. Человек не может правильно и четко произнести даже простую фразу. Р – решение или реакция. Тут речь идет о правиле «золотого часа». Именно в течение этого времени жизненно необходимо человеку с инсультом оказать первую помощь. При быстрой и главное правильной постановке первичного диагноза, человеку можно спасти не только жизнь, но и предотвратить тяжелейшие последствия для здоровья.

«Если в первые четыре с половиной часа, если мы успеем провести операцию и вытащить тромб, то у нас есть вероятность, что мы полностью восстановим пациента и у него не будет вообще никаких признаком инвалидности и это шикарно», – заключил Андрей Терегулов.

