Тренинг «Азбука предпринимателя» соберет начинающих бизнесменов Татарстана

Желающие начать свое дело или реализовать новый бизнес-проект смогут принять участие в бесплатном тренинге «Азбука предпринимателя». С 4 по 8 октября этого года начинающие бизнесмены пройдут образовательный курс по основам предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

На тренинге сертифицированный тренер АО «Корпорация МСП» Асель Бекеева расскажет о всех этапах развития бизнес-проекта — от генерации идеи до регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Участники «Азбуки предпринимателя» также узнают, как составить маркетинговый и организационные планы, разработать концепцию проекта, рассчитать себестоимость продукта, выстроить производственный процесс и так далее.

После завершения программы «Азбука предпринимателя» желающие смогут стать участниками другого проекта — «Школы предпринимательства». Ее старт запланирован на 18 октября.

Для участия в тренинге «Азбука предпринимателя», который проводит центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ, который подведомствен Министерству экономики Татарстана, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://fond-podderzhkikazan.timepad.ru/event/1763057/.