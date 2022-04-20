Митрополит Кирилл показал российским спортсменам храм Казанской Иконы Божией Матери

Фото пресс-службы Ольги Павловой.

Тренерский штаб сборной России по синхронному плаванию во главе с Татьяной Покровской в день старта чемпионата страны посетили воссозданный собор Казанской Иконы Божией Матери и познакомились с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом.

«Мы не случайно пришли именно в этот собор. Казанская Икона Божией Матери — одна из самых почитаемых святынь провославной России. Принято считать, что молебен около этой иконы является залогом грядущих побед. А нам сегодня как никогда очень нужны единение и крепость духа», — отметила вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова.

Митрополит Кирилл провел для гостей экскурсию в пещерный храм к месту непосредственного обретения иконы.

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская побеседовала с митрополитом Кириллом и поблагодарила за приглашение и экскурсию, в свою очередь митрополит пообещал помогать спортсменам молитвой и советом и сказал, что будет ждать следующей встречи на летних Играх дружбы.