Тренеры дзюдо Татарстана повышают квалификацию в центре «Сириус»

Фото: пилотный проект Федерации дзюдо России «Дошкольное дзюдо»

В спортивном комплексе «Сириус Арена» Федерального центра науки и инноваций, расположенном в Сочи, открылись курсы повышения квалификации по теме «Научно-методические основы воспитания дошкольников средствами дзюдо». Мероприятие объединило 50 тренеров по дзюдо из 27 регионов страны.

В расписание занятий внесены такие модули, как медико-биологические основы обучения дошкольников, психологическое обеспечение спортивной деятельности дошкольников, методические основы проведения занятий по физической культуре с начальными упражнениями дзюдо для детей от трех до семи лет, а также консультации ведущих федеральных экспертов по методике и технике дзюдо.

От Республики Татарстан на обучение в Сочи были направлены Данил Ащеулов (Мастерская Ащеулова, Казань), Диана Бикбова (РСШОР «Батыр», Казань), Руслан Шигабетдинов (Дворовой клуб дзюдо и самбо «Авангард», Казань), Юлия Катина (Школа борьбы, Зеленодольск) и Виктор Перунов (Спортивная школа борьбы «Батыр», Чистополь).

«Возможность участия в программе мы получили благодаря поддержке и рекомендации Федерации дзюдо Республики Татарстан. „Сириус“ — это уникальная территория и научно-образовательная площадка, где специалисты самого высокого уровня вместе с нами детально разбирают различные проблемные ситуации, которые возникают в ходе тренерской работы. Всё это делается с использованием новых трендов, методик и подходов к системе развития спортивных команд и клубов. Это те знания, которые точно не дадут в образовательных учреждениях. Эта инициатива образовательного фонда „Талант и Успех“ и Федерации дзюдо России поможет вывести на качественно новый уровень подготовку спортивного резерва, а также улучшит методики работы с детьми дошкольного возраста», — поделился впечатлениями старший тренер казанского Дворового клуба дзюдо и самбо «Авангард» Руслан Шигабетдинов.

«Программа насыщенная и интересная, мы пригласили преподавателей из Университета имени А. Лесгафта Санкт-Петербурга, представителей ФДР, образовательного фонда „Талант и Успех“ в качестве спикеров. Надеемся, что данная программа обогатит опыт тренеров и откроет для них новые возможности в работе», — отметила руководитель проекта Федерации дзюдо России «Дошкольное дзюдо» Маргарита Романова.

С 2019 года это уже четвертый раз, когда Федерация дзюдо России организует подобные курсы повышения квалификации для тренеров по этой дисциплине.