Тренерский штаб баскетбольного клуба УНИКС пополнился сербским специалистом

Новым членом тренерского штаба основного состава казанского УНИКСа стал 36-летний сербский специалист Джордже Варагич, информирует клубная пресс-служба.

Варагич работает в системе УНИКСа уже третий год. В 2019 году Варагич возглавил юниорскую команду казанского клуба, которую в прошлом сезоне вывел в «Финал восьми» Первенства ДЮБЛ.

Ранее тренер работал в краснодарском «Локо-ДЮБЛ». Кроме того, около 10 лет Джордже провел в системе сербского «Партизана», где занимался подготовкой резервных команд U14, U16 и U18.

Таким образом, в предстоящем сезоне главному тренеру УНИКСа Велимиру Перасовичу будут ассистировать его земляк Милан Каракаш, серб Джордже Варагич, россиянин Артур Бигеев (он единственный из прошлогоднего тренерского состава команды, оставшийся в УНИКСе), словенский специалист по функциональной подготовке Юре Дракслар и греческий физиотерапевт Рикардос Кампосос.

Сегодня УНИКС на своей площадке проведет контрольный матч с будущим соперником по чемпионату Единой лиги ВТБ пермской «Пармой».