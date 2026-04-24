Тренерский штаб «Спартака» точно изменится в новом сезоне КХЛ

Фото: spartak.ru

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что в следующем сезоне тренерский штаб команды претерпит изменения.

«Ждать изменений», – заявил Жамнова, слова которого передает «Чемпионат».

В тренерский штаб красно-белых, помимо Жамнова, входят Александр Барков, Олег Кваша, Евгений Перов и Сергей Климкович.

По ходу прошедшего сезона штаб покинул Алексей Ковалёв. «Спартак» завершил сезон поражением от «Локомотива» в первом раунде Кубка Гагарина (1-4). Жамнов работает главным тренером с 2023 года. Ранее в клубе признали ошибку с обменом нападающего Тодда в «Ак Барс».