На главную ТИ-Спорт 5 сентября 2025 18:22

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал состав на матч с Катаром

Фото: rfs.ru

Стал известен состав национальной сборной России по футболу на товарищеский матч с Катаром.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Евгений Ставер («Рубин»), Денис Адамов («Зенит»).

Защитники: Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (все – «Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Илья Самошников («Спартак»).

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук («Динамо», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков (все – ЦСКА), Александр Батраков, Дмитрий Баринов (все — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (все — «Зенит»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо», Москва).

Напомним, первую контрольную встречу россияне провели 4 сентября против Иордании. Встреча завершилась вничью (0:0).

Матч между сборными Россия – Катар пройдет в Эр-Райане на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада. Время начала встречи – 18.15 мск.

