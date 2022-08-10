Тренерский штаб челнинского «КАМАЗа» признан лучшим в июле в Первой Лиге

Тренерский штаб челнинского «КАМАЗа» во главе с главным тренером Владимиром Клонцаком и наставником Ильдаром Ахметзяновым признан лучшим в июле среди команд Первой лиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Так, в голосовании, в котором принимали участие болельщики клубов Первой лиги, тренерский тандем из Набережных Челнов набрал уверенные 67% и стал лучшим в июле.

Стоит отметить, что второе место в опросе занял тренерский штаб тульского «Арсенала» (21%), третье – астраханского «Волгаря» (8%) и четвертое – «Краснодара-2» (4%).

Напомним, прямо сейчас коллектив из Набережных Челнов с 10 очками занимает первое месте в турнирной таблице Первой лиги.

Следующую игру подопечные Клонцака и Ахметзянова проведут в Ульяновске против местной «Волги». Начало матча – 13 августа в 17.00 по московскому времени.