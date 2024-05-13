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Тренерам-преподавателям в Татарстане установили надбавки к зарплате
Тренерам-преподавателям в Татарстане установили различные надбавки к заработной плате. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Таким специалистам, к примеру, предусмотрены надбавки за специфику образовательной программы в размере 7% от оклада. Помимо этого, им наряду с работниками физической культуры будут предоставляться выплаты за наличие государственных наград и спортивных званий, а также надбавки «за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса», за лучший результат, достигнутый спортсменом, к примеру, на Олимпийских играх, чемпионатах мира, кубках Европы и России и других соревнованиях.
Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года, указано в документе.
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