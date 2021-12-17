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Ру Тат
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Спорт
17 декабря 2021  17:31

Тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали второй раз за две недели

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Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в больнице в Москве. Это уже вторая ее госпитализация за последние две недели. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель мастера спорта по фигурному катанию отметил, что сейчас с ней все в порядке.

«Спасибо, все хорошо», — ответил он на соответствующий вопрос.

В конце ноября Тарасова должна была выступить в роли комментатора на Гран-при, но из-за острых головных болей была вынуждена отменить свою поездку.

Затем ее увезли в больницу для прохождения необходимых процедур, после чего выписали через двое суток. Около недели назад Тарасова снова была госпитализирована и сейчас находится под наблюдением врачей.

#татьяна тарасова #фигурное катание #спорт
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