Тренер «Зенита» Сиденко о победе над «Факелом»: Ребята показали шикарный волейбол

Старший тренер ВК «Зенит-Казань» Константин Сиденко прокомментировал пресс-службе новоуренгойского «Факела» победу в гостях (3:0). Сиденко сказал, что казанцы сыграли безошибочно.

«Да, сегодня мы приехали неполным составом, но это было запланировано давно, отправились сюда с теми ребятами, которые меньше играют. В Новый Уренгой довольно тяжелый перелет, поэтому мы решили поберечь некоторых игроков, но дали возможность сыграть тем, кто получает меньше игровой практики. И ребята показали шикарный волейбол – они сыграли практически безошибочно, что в волейболе бывает редко, поднимали в защите сложные мячи, забивали тяжелые доигровки, и это нам вкупе принесло удачу».

Дмитрий Волков, доигровщик «Зенита-Казани» признался, что гости кайфовали от игры.

«Да, я слежу на обновленным «Факелом», стараюсь смотреть их матчи. Команда с приходом нового главного тренера заиграла лучше, начала показывать хороший волейбол, очень достойный. Что касается сегодняшней игры, то мы сами по ходу встречи допускали ошибки, которые не должны были допускать, и от этого был равный счет. А так мы просто кайфовали от игры. Да, в Новый Уренгой приехали не все игроки, некоторым парням дали отдохнуть, но те, кто вышел сегодня на площадку, просто получали удовольствие от игры, вот и всё».