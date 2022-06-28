Тренер «Зенита-Казани» Сиденко возглавил женский «Локомотив»

Главным тренером женского волейбольного «Локомотива» из Калининграда назначен Константин Сиденко, член тренерского штаба казанского мужского «Зенита» в прошлом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».

Сиденко заменил на тренерском мостике чемпионов России двух последних сезонов дисквалифицированного на два года Андрея Воронкова.

На позиции доигровщика и либеро Сиденко был чемпионом России 1996 года в составе столичного ЦСКА и 2007 года в составе казанского «Динамо-Таттрансгаз». Победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка России 2011 года в составе новосибирского «Локомотива». Неоднократный серебряный и бронзовый призер Суперлиги. Также выступал за «Динамо-Янтарь» из Калининграда, «Нефтяник Башкортостана» из Уфы, «Факел» из Нового Уренгоя и «Зираатбанк» из Турции. Играл за сборную России.

Тренерскую карьеру Константин Сиденко начал в 2014 году в новосибирском «Локомотиве» в роли старшего тренера. Затем возглавлял команду Высшей лиги «А» «Академия Казань». В августе 2017 года Сиденко был главным тренером студенческой сборной России на Всемирной Универсиаде, где вместе с командой стал серебряным призером турнира.

С декабря 2018 по февраль 2020 года был главным тренером уфимского «Урала». В сезоне-2020/21 входил в тренерский штаб кемеровского «Кузбасса», а в сезоне 2021/2022 — казанского «Зенита», ставшего обладателем Кубка России и бронзовым призером мужской Суперлиги. Работа в Калининграде станет первым опытом Сиденко в женском волейболе. Его 22-летний сын Егор играет диагональным в рядах белгородского «Белогорья».