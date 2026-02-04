Тренер «Зенита» де Оливейра: «Не соглашусь, что у Жерсона не получилось в «Зените»

Фото: fc-zenit.ru

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал переход полузащитника Жерсона в «Крузейро», заявив, что его трансфер не был ошибкой для питерского клуба.

«Не соглашусь, что у Жерсона не получилось в "Зените". Он получил травму, было мало времени. Жерсон был постоянно на позитиве, всем доволен. Все эти рассказы про его грустное лицо — неправда. Клуб вернул свои деньги, которые на него потратил, его трансфер точно не был ошибкой. Я бы согласился, если бы он ушел бесплатно, но "Зенит", повторюсь, отбил деньги», – сказал де Оливейра «Чемпионату».

28-летний Жерсон заключил контракт с бразильским клубом до декабря 2030 года. «Зенит» приобрел полузащитника у «Фламенго» в летнее межсезонье 2025 года. На тот момент Жерсон обошелся петербуржцам за 25 млн евро.

В составе «Зенита» Жерсон провел 15 игр и отличился двумя голами.

По итогам первой половины чемпионата «Зенит» остановился на втором месте с 39 очками в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидера «Краснодара» на одно очко.