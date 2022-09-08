Тренер Юрий Бабенко рассказал об изменениях состава звеньев «Ак Барса»

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко ответил на вопрос об изменениях в звеньях казанской команды перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» из Владивостока. Игра пройдет в Казани, начало в 19:30.

«Есть те хоккеисты, которые не играли в Москве. Думаю, после этой домашней игры они начнут тренироваться в основной группе. В концовке матча с ЦСКА стало получаться у некоторых звеньев, поэтому решили пока не трогать их», — приводит слова Бабенко пресс-служба «Ак Барса».

Также специалист поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Адмиралом».

«Особого волнения нет. Хотелось бы увидеть полные трибуны и сыграть соответствующим образом, чтобы порадовать болельщиков.

Игра с ЦСКА раскрепостила игроков? Сегодня увидим. Если смотреть на 5 заброшенных шайб, то надо вспомнить и предыдущую игру, где мы не забили. Моменты создаём, нужно их реализовывать», — считает Бабенко.

«Ак Барс» после двух сыгранных матчей занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ. В последней игре команда Олега Знарка разгромила (5:1) в Москве ЦСКА.