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На главную ТИ-Спорт 17 августа 2026 17:45

Тренер Юре Дракслар возвращается в УНИКС

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Баскетбольный клуб УНИКС объявил о возвращении словенского специалиста по физической подготовке Юре Дракслара. 43-летний тренер подписал с казанской командой однолетний контракт.

Дракслар уже работал в УНИКСе с 2021 по 2023 год и за это время помог команде завоевать золотые и бронзовые медали Единой лиги ВТБ. После ухода из Казани специалист провёл три сезона в петербургском «Зените».

Всего за плечами Юре 19 лет работы со спортсменами в плавании, академической гребле и баскетболе. Он трудился в клубах Словении, Чехии, Польши, Боснии и Герцеговины, а с 2018 года работает в России.

#уникс #уникс казань
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