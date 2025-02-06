Тренер Владимир Крикунов назвал Казань одной из хоккейных столиц России

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Экс-главный тренер сборной России и «Ак Барса» Владимир Крикунов назвал города, которые, по его мнению, являются хоккейными столицами страны.

По словам Крикунова, Москва является хоккейной столицей, так как в этом городе есть три команды, которые выступают в КХЛ. Также Владимир выделил два города, которые могут называться хоккейными столицами и имеют по одному клубу в КХЛ – это Ярославль и Казань.

«В Ярославле – прекрасная система подготовки молодых хоккеистов, оттуда выходит традиционно много мастеров.

У «Ак Барса», например, хорошо выстроена вертикаль для плавного подведения молодого игрока к составу: команды МХЛ, Высшей лиги, а затем уже сам «Ак Барс». Вообще сейчас в России много интересных, перспективных молодых хоккеистов в России, МХЛ дает большое развитие игрокам», – передает слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

В данный момент «Ак Барс» идет на втором месте Восточной конференции. «Локомотив» же расположился на первой позиции «Запада».