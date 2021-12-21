Тренер Виктор Антихович скончался в 76 лет

Бывший главный тренер казанского «Рубина» и самарских «Крыльев Советов» Виктор Антихович скончался на 77-м году жизни.

С 1988-го по 1993-й Антихович был главным тренером «Крыльев Советов», а в сезоне 2000/2001 возглавлял казанский «Рубин». Отметим, что он завершил свою карьеру игрока также в Казани, выступая за «рубиновых» в 1975-1976 годах.

В качестве футболиста Антихович также выступал за клубы «Спартак» из Йошкар-Олы (1967-1968, 1970-1971, 1972-1973), «Крылья Советов» (1969-1970) и ростовский СКА (1971). Как тренер, помимо «Рубина» и «Крыльев Советов», он работал в сочинской «Жемчужине» (1999) и «Луч-Энергию» из Владивостока (2003-2004).

«В последнее время Виктор Антихович жил в Санкт-Петербурге, но часто бывал в Самаре. Матч "Крылья Советов" — "Рубин" он смотрел в ветеранской ложе на стадионе "Солидарность Самара Арена". ПФК "Крылья Советов" выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Петровича. Мы скорбим вместе с вами», — сообщает пресс-служба самарского клуба.