Тренер УНИКСа введен в Зал славы Лиги ВТБ

Помощник главного тренера казанского УНИКСа грек Константинос Каймакоглу сегодня введен в Зал славы Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Каймакоглу, «Сметанин», как прозвали его болельщики УНИКСа, стал первым в истории греком в составе казанского клуба. В качестве игрока чемпион Евролиги-2010 и бронзовый призер чемпионата Европы-2009 провел в УНИКСе девять сезонов, с 2012 по 2021 ггод, выиграл Кубок России 2014 года, дважды завоевывал серебряные медали, в 2016 и 2021 годах, а также дважды становился бронзовым призером (в 2014 и 2019 годах) чемпионата Единой лиги ВТБ. Выходил с командой из столицы Татарстана в финал (в 2021 году) и два раза в полуфинал Еврокубка (в 2015 и 2019 годах), а также на протяжении двух сезонов защищал бело-зеленые цвета в Евролиге (32 матча). Кроме того, Костас — рекордсмен УНИКСа по количеству проведенных игр в Единой лиге ВТБ (135).

По окончании спортивной карьеры (с сезона-2021/22) прошлым летом баскетболист вошел в тренерский штаб казанского клуба.

Зал славы — уникальный проект, посвященный выдающимся личностям в истории Лиги ВТБ. В него входят именитые игроки, тренеры, функционеры и баскетбольные специалисты, которые внесли весомый вклад в развитие и популяризацию турнира.

Костас Каймакоглу назвал большой честью решение лиги. «Мне бы хотелось поблагодарить Единую лигу ВТБ, в особенности — почетного президента Сергея Иванова, президента лиги Сергея Кущенко и генерального менеджера Илону Корстин за включение в Зал славы. Это большая честь для меня!» — подчеркнул он.

«Все эти девять лет, на протяжении которых я играл в Лиге ВТБ в своих любимых бело-зеленых цветах, я всегда старался не обманывать игру и каждую секунду показывать свой максимум. Никогда не мог себе представить, что однажды попаду в Зал славы в далекой от родной Греции стране, которая в итоге стала моим вторым домом. Спасибо тебе, Россия!» — добавил он.

Отдельно Костас поблагодарил казанский клуб. «Но самая большая благодарность — моей команде УНИКС, которая открыла мне двери и предоставила возможность проявить себя, президенту клуба Евгению Богачеву, менеджменту, тренерам, игрокам, сотрудникам, с которыми я вместе работал, а также нашим преданным болельщикам, которые всегда поддерживали меня. Все эти люди заключили меня в свои объятия, позволили мне быть самим собой и выкладываться без остатка на площадке, а теперь — и на скамейке», — отметил специалист.

«Моя семья, друзья и агент всегда оставались рядом и поддерживали меня в трудные моменты. Без них я бы не справился. В заключение мне бы хотелось еще раз поблагодарить всех, кто участвовал в моем пути, а также сказать подрастающему поколению, что благодаря усердному труду, терпению, самоотверженности и упорству вы сможете воплотить свои мечты в жизнь!» — резюмировал спортсмен.