Тренер УНИКСа: «Самару» нельзя недооценивать — легко угодить в ловушку»

Фото: vtb-league.com

В 18:00 по московскому времени команда Милана Каракаша встретится с «Самарой» на выезде.

Тренер подчеркнул, что задачи команды остаются прежними — показать качественную игру, сделать шаг вперед по сравнению с прошлым матчем и добиться победы.

Однако главное сейчас — не потерять концентрацию после сильного матча с «Зенитом».

«Наши ожидания неизменны. Мы стремимся провести хороший матч, прибавить по сравнению с предыдущим и, конечно, победить. Но сейчас для нас важнее всего понимать, что после отличной игры с „Зенитом“ нельзя расслабляться.

Мы очень уважаем „Самару“. Несмотря на отсутствие у них побед на сегодняшний день, это команда, которая всегда играет жестко. Если не отнестись к ней с должным вниманием, легко угодить в ловушку. Это может создать нам ненужные проблемы. Повторюсь, мы хотим показывать свой лучший баскетбол и побеждать», — приводит слова Каракаша пресс-служба команды.