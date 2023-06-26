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Тренер УНИКСа проведет две тренировки по баскетболу на бульваре «Ак чәчәкләр»
На этой неделе юные казанцы могут принять участие в тренировках по баскетболу с профессиональным тренером УНИКС-ДЮБЛ. Оба раза мероприятие пройдет на бульваре «Ак чәчәкләр», сообщает Дирекция парков и скверов города.
Ребята в возрасте от 14 до 18 лет могут потренироваться с профессионалом 27 июня, а более юные любители спорта (с 10 до 14 лет) — 30 июня. Оба занятия начнутся в 10 утра.
«Важно: для участия в тренировках необходима справка о допуске к занятиям спортом. Оригинал справки нужно показать тренеру перед тренировкой», — подчеркнули в дирекции.
Необходима предварительная регистрация по ссылке.
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