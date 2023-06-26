Тренер УНИКСа проведет две тренировки по баскетболу на бульваре «Ак чәчәкләр»

На этой неделе юные казанцы могут принять участие в тренировках по баскетболу с профессиональным тренером УНИКС-ДЮБЛ. Оба раза мероприятие пройдет на бульваре «Ак чәчәкләр», сообщает Дирекция парков и скверов города.

Ребята в возрасте от 14 до 18 лет могут потренироваться с профессионалом 27 июня, а более юные любители спорта (с 10 до 14 лет) — 30 июня. Оба занятия начнутся в 10 утра.

«Важно: для участия в тренировках необходима справка о допуске к занятиям спортом. Оригинал справки нужно показать тренеру перед тренировкой», — подчеркнули в дирекции.

Необходима предварительная регистрация по ссылке.