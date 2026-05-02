Тренер УНИКСа: без чистого первого номера у команды были проблемы в нападении

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над МБА-МАИ (74:63) в третьем матче 1/4 финала, который вывел его команду в полуфинал со счетом 3-0.

Он признал, что соперник играл лучше, а его команда допустила много бессмысленных ошибок (19 потерь). Однако в концовке удалось надежно защищаться и найти способы набирать очки на последних минутах, отметил тренер.

Перасович подчеркнул, что выход в полуфинал стал для УНИКСа обязательством, но это всегда непросто. Команда добилась минимума, который требует клуб, и получила преимущество своей площадки. При этом он предупредил, что если играть так, как сегодня, этого окажется недостаточно.

Говоря об отличиях гостевого матча от домашних, тренер отметил, что дальние броски, которые залетают дома, не попадают в цель на выезде. Команда столкнулась с проблемами в нападении, не хватало подвижности, поскольку не было чистого первого номера: Дмитрий Кулагин и Алексей Швед – комбогарды, предпочитающие играть без мяча. Перасович выразил надежду, что с возвращением Пэриса Ли команда прибавит в этом компоненте.

Отвечая на вопрос о травмированных игроках, тренер сообщил, что Михаил Кулагин приболел, но возможно приступит к тренировкам уже завтра утром. Ксавьер Манфорд повредил плечо и не в оптимальной форме, а Элайджа Стюарт близок к возвращению.

Перасович предпочел выиграть серию 3-0, а не затягивать, и не стал однозначно оценивать, пойдет ли дополнительное время на отдых на пользу его команде или сопернику, который будет в игровом тонусе.