Тренер «Торпедо» заявил, что в команде были проблемы с мотивацией из-за ее вылета из РПЛ

Фото: torpedo.ru

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Павел Кирильчик прокомментировал первую победу «автозаводцев» в этом сезоне. Команда обыграла «Урал» (1:0) в пятом туре Первой лиги.

«Любая победа добавляет психологической уверенности и стимула. Но, несмотря на то, что произошли такие события, мы не растерялись, а работали планомерно. Было очень сложно перестроить ребят, потому что все хотели играть в Премьер-Лиге и жили этим. К тому же психологически кто-то захотел уйти. По факту команда начала строиться перед матчем с Костромой. Вот там мы уже начали выстраивать команду, которая до этого была непонятна: кто уходит, кто остается в команде. Мы оттолкнулись от очень хорошего, на мой взгляд, второго тайма с Костромой. Единственное, не забили. Сейчас психологический фон намного лучше. Вы видели, сколько сегодня ребята заблокировали ударов. Они играли не на жизнь, а на смерть, можно так сказать. Я попросил их получать удовольствие от выигранного единоборства, от подстраховки партнера. Футбол ведь не только про голы и комбинации. И это присутствовало сегодня на поле», – передает слова Кирильчика пресс-служба «Торпедо».

Напомним, после поражения от костромского «Спартака» (0:1) в четвертом туре Первой лиги «Торпедо» отправило в отставку главного тренера Олега Кононова. В текущем сезоне «автозаводцы» идут на 14-м месте в таблице с четырьмя очками, одной победой, одной ничьей и тремя поражениями.