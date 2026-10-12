Тренер татарстанца Нияза Билалова – о пути дзюдоиста к бронзе чемпионата мира

Фото: Федерация дзюдо РТ

Воспитанник спортивной школы «Олимпийский» (Набережные Челны), член сборных команд России и Республики Татарстан, победитель турниров Мировой серии и четвертый в мировом рейтинге Нияз Билалов стал бронзовым призером в весовой категории до 100 кг на чемпионате мира.

Его тренер Константин Толмачев в беседе с журналистом «Татар‑информа» отметил, что, завоевав бронзу, Нияз показал уникальный результат для Татарстана.

«За пятидесятилетнюю историю татарстанского дзюдо это наивысшее достижение. И сейчас у Нияза Билалова есть все шансы попасть на Олимпийские игры 2028 года в Лос‑Анджелесе», – поделился Константин Толмачев.

Также он подчеркнул, что за 25 лет, которые он тренирует дзюдоиста, он не помнит, чтобы Нияз пропустил хотя бы одну тренировку.

«В юношеские годы Нияз ничем выдающимся не отличался. Его лучший результат – седьмое‑восьмое место на соревнованиях в Поволжье. Как‑то на сборах я провел тренерский опрос участников о том, чего они хотят достичь в дзюдо. Нияз был единственным, кто сказал, что обязательно станет призером чемпионата мира. Тогда это меня даже немного рассмешило, но поразила его запредельная мотивация и любовь к дзюдо. Он выбрал себе лозунг: „Ни дня без учи‑коми“ (многократное повторение отдельных элементов технического приема) – и следовал ему, отрабатывая приемы по 24 часа в неделю», – рассказал Константин Толмачев.

В Баку татарстанский дзюдоист отлично провел отборочные поединки, победив австралийца Найта Найтингейла и бронзового призера чемпионата мира Майкла Коррела. В четвертьфинале Билалов уступил представителю Грузии, серебряному призеру Олимпийских игр в Париже Илье Суламанидзе, лишив себя возможности побороться за золото и серебро.

В утешительной схватке за выход в малый финал Нияз Билалов победил «иппоном» победителя турниров Мировой серии Антона Савицкого. А в борьбе за третье место одержал победу над чемпионом мира и Европы Арманом Адамяном.