25 апреля 2026

Тренер «Стрелы-Ак Барс» прокомментировал поражение клуба в матче за Суперкубок по регби

Фото: vk.com/strelarugby

Главный тренер «Стрелы-Ак Барс» ДжейПи Нил прокомментировал поражение от «Динамо» в матче за Суперкубок России по регби.

Он отметил, что у команды было много возможностей, но реализовать их в очки не удалось. Это первая игра сезона, особенно заметно это было по первым 20-30 минутам. Во втором тайме игра стала гораздо лучше, но возможности снова не реализовали.

Нил добавил, что команда будет работать еще усерднее. Теперь есть понимание, в каком состоянии находятся игроки. Это даже хорошо – понять, над чем нужно работать, и двигаться в правильном направлении.

В топе
Рустам Минниханов встретился с министром обороны Китая Дун Цзюнем

Рустам Минниханов встретился с министром обороны Китая Дун Цзюнем

24 апреля 2026
«Единая Россия» обратилась к Путину с инициативой по снижению долговой нагрузки

«Единая Россия» обратилась к Путину с инициативой по снижению долговой нагрузки

24 апреля 2026
Новости партнеров