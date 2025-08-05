Тренер «Сочи» Морено заявил, что команда не заслуживала поражения в игре с «Рубином»

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал итоги встречи с «Рубином». Казанцы на своем поле с минимальным преимуществом обыграли южан.

«Такой результат, которого мы не хотели. Хотел бы выделить позитивные моменты: у нас было много голевых моментов. Мы должны были забивать. Пропустили из-за детских ошибок. Пенальти…Неоднозначный эпизод. Перед вторым голом – не было фола. Ничью мы заслужили как минимум. Команда прибавляет. Эту игру нельзя сравнивать с первыми двумя играми чемпионата. Даку? Мы готовились и хотели его остановить. Но это не удалось ни нам, ни "Зениту", ни "Ахмату"», – цитирует Морено корреспондент «ТИ-Спорта».

В четвертом туре РПЛ «Рубину» предстоит сыграть в Москве против ЦСКА. После трех матчей в активе казанцев семь очков.