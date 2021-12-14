Тренер синхронисток Узбекистана: В организации мероприятий РТ показывает мировой уровень

Кубок Светланы Ромашиной — хороший задел для молодых синхронисток, по уровню организации подобных мероприятий Татарстан показывает мировой уровень. Таким мнением на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» поделилась тренер национальной команды Узбекистана по синхронному плаванию Динара Ибрагимова.

«Международные соревнования по синхронному плаванию „Кубок Светланы Ромашиной“ — очень хороший задел для подрастающих поколений спортсменок. Я уже не в первый раз приезжаю в Татарстан на разного рода мероприятия и хочу сказать, что республика в их организации задает мировой уровень», — отметила специалист.

Ибрагимова пояснила, что в Татарстане каждому спортсмену уделяют персонализированное внимание. К тому же на высшем уровне выполнены все организационные моменты.

По словам спикера, Кубок Светланы Ромашиной — это не только спортивное соревнование, но и мероприятие, призванное объединить спортсменов из разных стран.

Кубок Светланы Ромашиной пройдет в Казани с 16 по 19 декабря. В нем поучаствуют представители России, Сербии, Турции, Узбекистана, Чехии и самопровозглашенной Донецкой народной республики.