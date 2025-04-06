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На главную ТИ-Спорт 6 апреля 2025 18:44

Тренер «Сибири» высказался о травме Рассказова, которого унесли на носилках по ходу игры

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Тренер «Сибири» высказался о травме Рассказова, которого унесли на носилках по ходу игры
Фото: hcsibir.ru

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал о серьезности травмы нападающего Кирилла Рассказова, которого унесли на носилках по ходу матча первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (5:2).

По его словам, игрок повредил голеностоп.

«У Рассказова все серьезно, сразу повезли в больницу. На данный момент идёт операция уже, голеностоп», –передает слова Епанчинцева пресс-служба «Сибири».

Также специалист отметил, что это не рецидив.

Напомним, в данный момент счет в серии между «Салаватом» и «Сибирью» составляет 3:3. Заключительная встреча между командами состоится 8 апреля в 17:00 по мск. Игра пройдет в Уфе.

#салават юлаев #хк сибирь #кхл #хоккей #спорт #плей-офф КХЛ
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