Тренер «Сибири» высказался о травме Рассказова, которого унесли на носилках по ходу игры

Фото: hcsibir.ru

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал о серьезности травмы нападающего Кирилла Рассказова, которого унесли на носилках по ходу матча первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (5:2).

По его словам, игрок повредил голеностоп.

«У Рассказова все серьезно, сразу повезли в больницу. На данный момент идёт операция уже, голеностоп», –передает слова Епанчинцева пресс-служба «Сибири».

Также специалист отметил, что это не рецидив.

Напомним, в данный момент счет в серии между «Салаватом» и «Сибирью» составляет 3:3. Заключительная встреча между командами состоится 8 апреля в 17:00 по мск. Игра пройдет в Уфе.