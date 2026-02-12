Тренер сборной России о Гераскевиче: Убрал конкурентов из России, а теперь сам лишился ОИ

Фото: rusbob.ru

Тренер сборной России по скелетону, чье имя не называется, рассказал о том, как украинский скелетонист Владислав Гераскевич выступал против участия российских спортсменов на ОИ-26 во избежания высокой конкуренции.

«Владислав Гераскевич неплохо проявил себя в тренировочных заездах, но за олимпийскую медаль ему было бы крайне трудно бороться. Он хороший пилот, но у него не быстрый стартовый разгон, да и техника уступает той, на чём выступают те же немцы и британцы. Гераскевич активно боролся против допуска российских спортсменов на международные старты и добился того, чтобы у них не было возможности отобраться на Олимпиаду. Сначала убрал трёх конкурентов из России, чтобы занимать более высокие места на Кубке мира, а теперь сам лишился Олимпиады», – приводит слова тренера ТАСС.

Накануне МОК (Международный олимпийский комитет) дисквалифицировал украинского скелетониста Гераскевича за нарушение правил Олимпиады, а именно, за использование шлема, на котором были изображены погибшие скелетонисты.

Ранее Гераскевич неоднократно получал замечания за использование запрещенной экипировки. В том числе в последний раз с ним лично встречался президент МОК Кирсти Ковентри, но спортсмен остался непреклонен в своем решении.

Соревнования по скелетону в рамках зимних Олимпийских игр-2026 проходят в Италии в Милане, с 12 по 15 февраля.