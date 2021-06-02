Тренер сборной России о финале УНИКС-ЦСКА: «УНИКСу я симпатизирую»

Сергей Быков, защитник ЦСКА в 2010-2011 годах, УНИКСа в 2014-2015 годах, ныне тренер сборной России по просьбе корреспондента ИА «Татар-информ» поделился своими ожиданиями от финала Единой лиги ВТБ УНИКС-ЦСКА. Быков считает армейцев фаворитами, но симпатизирует казанцам.

Быков объяснил, почему считает ЦСКА фаворитом. «ЦСКА всегда фаворит. Но в данный момент надо понять, как они среагируют на свою неудачу в Евролиге и как физически восстановятся. УНИКС больше отдохнул, но и отчасти потерял игровой ритм — какой параметр сыграет в первую очередь, со стороны судить тяжело. Опыт финальных матчей у ЦСКА гораздо больше, это факт», – ометил он.

В тоже время тренер сборной признался в симпатии к УНИКСу и его наставнику. «УНИКСу я симпатизирую — мне очень нравится, как выстраивает команду Димитрис Прифтис, из года в год делает ее конкурентоспособной. Хороший, качественный баскетбол показывают казанцы. УНИКС вышел в Евролигу, и эта серия станет хорошим опытом для казанцев, чтобы почувствовать уровень, на котором они должны играть в Евролиге», – заключил Быков.