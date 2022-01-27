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Спорт
27 января 2022  11:45
Арсений Каримов

Тренер сборной Ирана: Азмун здоров, «Зенит» пытается нам противодействовать

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Тест Сердара Азмуна на коронавирус был отрицательным, но представители «Зенита» объявили, что он положительный, чтобы не отпускать форварда в расположение сборной, уверен главный тренер иранской команды Драган Скошич, пишет «Чемпионат».

«„Зенит“ не может противодействовать нам, потому что это зона ответственности ФИФА. Сначала сообщили, что результат теста Азмуна положительный, потом стало известно, что он отрицательный. Мы должны обратиться к правилам AFC для таких ситуаций. Я знаю только одно — завтра у нас не будет одного из игроков», — сказал Скошич.

Напомним, что ранее было объявлено, что Сердар Азмун сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего он пропустит матч отбора на Чемпионат мира-2022 против Ирака.

#сердар азмун #Футбол
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