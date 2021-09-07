Тренер сборной Бельгии: Казань – это прекрасная страница в истории бельгийского футбола

Роберто Мартинес

Фото: Тимур Касимов

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес ответил на вопросы журналистов во время предматчевой пресс-конференции перед завтрашней игрой против команды Белоруссии в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.

Один из вопросов касался Казани, где три года назад бельгийцы сенсационно обыграли Бразилию в четвертьфинале ЧМ-2018. Правда та игра прошла на «Казань Арене» (ныне – «Ак Барс Арена»), а не на Центральном стадионе, где состоится матч Белоруссия – Бельгия.

«У меня остались прекрасные воспоминания о той игре. Да, мы играем на другом стадионе – я слышал о некоторых проблемах с газоном на арене, где проходил чемпионат мира – но мы живем в той же гостинице, что и три года назад. Казань – это прекрасная страница в истории бельгийского футбола, поэтому мы будем счастливы завтра, выходя на игру», – признался Мартинес.

Стоит отметить, что ряд ведущих игроков сборной Бельгии не приехали в Казань по разным причинам. К примеру ведущий форвард Ромелу Лукаку (67 голов в 100 играх за сборную), а также экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витцель и защитник Ян Вертонген пропустят эту игру из-за дисквалификации (игроки получили вторые желтые карточки в игре с Чехией), а голкиперу Тибо Куртуа и атакующему полузащитнику Кевину Де Брюйне решили дать отдохнуть. Не сыграет весь матч и Эден Азар, но и должен выйти на поле.

Игра Белоруссия – Бельгия пройдет в среду, 8 сентября, на Центральном стадионе Казани. Матч начнется в 21:45, но по регламенту УЕФА пройдет без зрителей.