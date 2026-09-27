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На главную ТИ-Спорт 27 сентября 2026 21:07

Тренер «Шанхай Шэньхуа» пожелал российским футболистам вернуться в еврокубки

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Тренер «Шанхай Шэньхуа» пожелал российским футболистам вернуться в еврокубки
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Владан Милоевич хотел бы увидеть российские футбольные команды в еврокубках в следующем году. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции после матча с «Зенитом».

По его словам, он искренне надеется и желает, чтобы в следующем году «Зенит» и другие российские команды как можно скорее вернулись для участия в европейских турнирах.

Милоевич назвал «Зенит» одной из сильнейших команд Европы. Он также пожелал успехов и удачи во всех соревнованиях своему близкому другу, главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

Футболисты «Зенита» в серии пенальти обыграли «Шанхай Шэньхуа» в товарищеском матче. Встреча прошла в Китае. В основное время команды не забили голов. В серии 11-метровых «Зенит» победил со счетом 4:3.

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