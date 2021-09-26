Тренер «Рубина» о проигрыше «Динамо»: «Эпизодами играли неплохо, эпизодами — не очень»

Исполняющий обязанности главного тренера казанского «Рубина» Олег Веретенников прокомментировал на послематчевой пресс-конференции гостевое поражение от «Динамо» (0:2), назвав две ошибки, которые, на его взгляд, стали роковыми.

«Сложно комментировать, потому что у нас не получилось такого большого цельного отрезка. Эпизодами мы играли неплохо, эпизодами не очень хорошо. Допустили две ошибки и пропустили два мяча. Первый гол: дали легко подать с фланга, не успели перестроиться и накрыть Фомина. Второй гол со стандарта. Второй тайм играли чуть лучше, были и подходы, и гол забили. К сожалению, его не засчитали, на ВАР подтвердили, что мяч в воздухе пересек линию ворот», — объяснил специалист.

Впрочем, несмотря на неудачу, тренер не признал наличие у «Рубина» спада в игре: «Я бы не сказал, что у нас какой-то спад. Чередуются победы с поражениями. Такое бывает. Не всё получается, поэтому такой результат».

Веретенников не согласился ни с тем, что москвичи были свежее, ни с тем, что казанцы были в лучшей форме. «Я не соглашусь, что они были свежее. Концовка второго тайма была с нашим большим преимуществом. Я не думаю, что игра на Кубок как-то помешала „Динамо“ и что у них было плохое состояние. У них была большая ротация, некоторые игроки не принимали участие в матче, некоторые играли 50–60 минут. У нас перед игрой не было какого-то преимущества», — сказал он.

Кроме того, Веретенников пояснил, что Деспотович пока не набрал форму: «Долго он набирает оптимальные кондиции после такой долгой травмы, он долго восстанавливался, и сейчас ему немножко сложновато набирать те кондиции, которые у него были до травмы».

Говоря про Кварацхелия, тренер также упомянул влияние на его игру травмы: «Я думаю, вопрос такой даже не стоит. Он мотивирован. Просто у него, наверно, точно такой же период, как и у Деспотовича, у него тоже была долгая травма, он долго восстанавливался и пока находится не в стопроцентных своих кондициях. Это не дает ему показывать ту яркую игру, которую он способен показывать».

Наконец, Веретенников заметил, что задачи играть против бывшего форварда «Рубина» Макарова, не было. «Отдельно задачи по Денису не было, готовились к тому, что у них вся верхняя тройка-четверка играет очень активно. И Денис, и Шиманьски, и Захарян, и Грулев или Тюкавин. К этому составу мы готовились и примерно представляли, как они играют, поэтому здесь какого-то отдельного задания по Денису никто не давал», — уточнил он.