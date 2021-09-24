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Ру Тат
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24 сентября 2021  10:00
Павел Климчак

Тренер «Рубина» Леонид Слуцкий присоединился к Неделе безопасности дорожного движения

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Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий присоединился к Неделе безопасности дорожного движения и призвал водителей республики быть внимательными и осторожными на дороге, а самое главное соблюдать ПДД.

Это мероприятие проходит по всей стране, главной темой Недели является профилактика ДТП с детьми и снижение тяжести их последствий. На территории республики проходят профилактические беседы с детьми, родителями и педагогами по безопасности дорожного движения. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

#фк рубин #леонид слуцкий #неделя безопасности дорожного движения
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