Тренер «Рубина» дисквалифицирован до марта 2022 года

Помощник главного тренера казанского «Рубина» Олег Кузьмин дисквалифицирован на четыре матча за нецензурную брань во время игры против «Сочи» (2:1). Об этом со ссылкой на главу контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца сообщил ТАСС.

«Тренер „Рубина“ Кузьмин дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России за нецензурную брань в адрес официальных лиц матча», — рассказал руководитель КДК.

Таким образом, Кузьмин сможет вернуться на скамейку «Рубина» лишь в 20-м туре чемпионата России, который состоится в начале марта 2022 года. В рамках 20-го тура «Рубину» предстоит сыграть на выезде против «Ахмата», точная дата и время начала встречи еще не объявлены. А 28 ноября казанцы примут на своем поле столичное «Динамо».

После 15 туров в активе «Рубина» 22 очка, восьмое место.