Тренер «Ротора» об игре Кубка России с «Рубином»: «Находимся в предвкушении»

Главный тренер «Ротора» Артем Куликов поделился ожиданиями о предстоящей встрече в одной восьмой финала Кубка России с «Рубином».

По словам наставника волгоградского клуба, команда находятся в предвкушении матча в Казани.

«Всем интересно сыграть с серьезным и большим клубом РПЛ, как „Рубин“, располагающим мощным составом. Мы находимся в предвкушении этого матча. Естественно, постараемся показать максимальный результат, но это относится не только к игре с „Рубином“, но и к каждому матчу в чемпионате», —цитирует Куликова пресс-служба «Ротора».

Матч одной восьмой финала Кубка России между «Ротором» и «Рубином» пройдет в четверг, 3 марта, на стадионе «Ак Барс Арена». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.