Инструктор по выживанию Алешкин рассказал, как действовать при риске утопления

Если человек поймал себя на мысли, что сейчас утонет, то ему надо набрать как можно больше воздуха в легкие и перевернуться на спину. Об этом «Татар-информу» сообщил инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин.

Ранее сообщалось, что в Камско-Устьинском районе утонул 75-летний рыбак.

«Главный совет – набрать как можно больше воздуха в легкие, делать глубокие вдохи и с полными легкими перевернуться на спину лицом вверх, чтобы у вас вода в рот не затекала», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за счет полных воздуха легких у человека повышается плавучесть и он физически не сможет пойти на дно.

«С полными легкими вы медленно выдыхаете и быстро вдыхаете. Тем самым вы сохраните положительную плавучесть своего тела», – резюмировал Алешкин.