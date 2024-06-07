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Тренер по мотокроссу подозревается в убийстве политического активиста в Подмосковье
В подмосковной Лобне был убит заместитель председателя движения «Зов народа» Антон Еговцев. По информации правоохранительных органов, предоставленной ТАСС, подозреваемым в совершении преступления является 37-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев.
Инцидент произошел ночью в подъезде дома, где проживал Еговцев. По предварительным данным, Матвеев поджидал жертву и напал на него с ножом. В итоге политический активист скончался от полученных ранений.
Источники сообщают, что подозреваемый был знаком с женой погибшего и ранее преследовал ее. Кроме того, он неоднократно угрожал самому Еговцеву. В настоящее время Матвеев находится в больнице под охраной.
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