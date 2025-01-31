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На главную ТИ-Спорт 31 января 2025 18:26

Тренер по физподготовке Хавьер Нойя покинул «Рубин»

Тренер по физподготовке Хавьер Нойя покинул «Рубин»
фото: телеграм-канал "Рубина"

Тренер по физподготовке «Рубина» Хавьер Нойя покинул команду. Об этом сообщает пресс-служба казанцев в своем телеграм-канале.

Функционер работал в «Рубине» шесть лет. Контракт расторгли по обоюдному соглашению сторон, сообщает источник.

Напомним, Хавьер Нойя сегодня не прилетел в Турцию на вторые сборы команды.

«Рубин» завершил первую часть РПЛ на 8-м месте в таблице. Первым соперником казанцев во второй части Премьер-лиги станет «Ахмат». Матч состоится 1 марта в 19:00 по мск.

#фк рубин #футбол #премьер-лига
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