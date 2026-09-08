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На главную ТИ-Спорт 8 сентября 2026 14:55

Тренер Олейникова о переходе в ЦСКА: «Он хороший парень, но так не поступают»

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Тренер Олейникова о переходе в ЦСКА: «Он хороший парень, но так не поступают»
Фото: pfcks.ru

Бывший тренер полузащитника Ивана Олейникова, работавший с ним в «Крыльях Советов», Владимир Гришин осудил поведение футболиста, который на финишной прямой сорвал переход в «Рубин» и выбрал ЦСКА. По словам Гришина, Иван хороший человек, но его поступок нельзя назвать правильным.

«Он хороший парень, но так не поступают. Сначала дал согласие "Рубину", а в последний момент передумал. Это непрофессионально. Такие вещи бьют по репутации. Я понимаю, что у него были личные причины, но надо уметь держать слово», — сказал Гришин «Чемпионату».

Напомним, что Олейников был близок к переходу в казанский клуб, но в итоге отказался проходить медосмотр и выбрал предложение московского ЦСКА.

#фк рубин #пфк цска
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