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Ру Тат
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8 мая 2021  19:54
Сергей Гаврилов

Тренер «Нефтехимика»: Сегодня ребята проявили свои лучшие качества

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Кирилл Новиков, главный тренер нижнекамского «Нефтехимика», прокомментировал домашнюю победу над «СКА-Хабаровском» (3:2).
По его словам, нижнекамцы проявили в этом матче свои лучшие качества, обыграв такого серьезного соперника. Следующая цель — одержать победу в последнем матче — у «Чайки».
«И мы серьезно настроены на победу, только затем будем подводить итоги», — заявил специалист.
Наставник хозяев не стал критиковать судейство, хотя в ворота «Нефтехимика» было назначено два пенальти.
«Судейство сегодня было качественным, несмотря на два пенальти в наши ворота. Я предпочитаю, чтобы нарушения в далеки от наших ворот, а не в штрафной, — заметил Новиков. — Что до итогов сезона, то есть первое место и все остальные. Так что я бы не стал называть положительным итогом наше седьмое место. В следующем сезоне будем стремиться к более высоким результатам».

ФК Нефтехимик
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