Тренер «Нефтехимика»: Сегодня ребята проявили свои лучшие качества

Кирилл Новиков, главный тренер нижнекамского «Нефтехимика», прокомментировал домашнюю победу над «СКА-Хабаровском» (3:2).

По его словам, нижнекамцы проявили в этом матче свои лучшие качества, обыграв такого серьезного соперника. Следующая цель — одержать победу в последнем матче — у «Чайки».

«И мы серьезно настроены на победу, только затем будем подводить итоги», — заявил специалист.

Наставник хозяев не стал критиковать судейство, хотя в ворота «Нефтехимика» было назначено два пенальти.

«Судейство сегодня было качественным, несмотря на два пенальти в наши ворота. Я предпочитаю, чтобы нарушения в далеки от наших ворот, а не в штрафной, — заметил Новиков. — Что до итогов сезона, то есть первое место и все остальные. Так что я бы не стал называть положительным итогом наше седьмое место. В следующем сезоне будем стремиться к более высоким результатам».